БЮТ с кастрюлями сорвал брифинг Богословской (видео)

Народные депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" сорвали брифинг народного депутата Ирины БОГОСЛОВСКОЙ (фракция Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, когда И.БОГОСЛОВСКАЯ вышла в пресс-поинт в кулуарах Верховной Рады, чтобы зачитать отчет Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений в 2009 году, к ней подошли депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина" с гласными возгласами: «Брехуха!»

Кто-то из депутатов выкрикивал: «Верни кастрюли!», намекая на опубликованную в СМИ историю о том, что якобы И.БОГОСЛОВСКАЯ когда-то арендовала дом и якобы не отдала хозяевам кастрюли. При этом депутаты держали в руках три кастрюли и били по ним, таким образом создавая шум.

И.БОГОСЛОВСКАЯ пыталась перекричать их, но не смогла, в результате брифинг был сорван.