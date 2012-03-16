Хорошковский о воле Януковича, неуместных играх, коррупции и торговле людьми

Органы государственной власти Украины до конца апреля должны принять акты, которые предусмотрены Планом действий по либерализации ЕС визового режима.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом заявил первый вице-премьер-министр Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в ходе восьмого заседания Координационного центра по выполнению Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Он отметил, что эти акты нужно принять во исполнение указания Президента.

В.ХОРОШКОВСКИЙ обратил особое внимание на необходимость принятия в Верховной Раде законопроекта о документах с биометрическими данными и законопроектов в сфере борьбы с коррупцией. «Введение биометрических документов для выезда за границу является техническим заданием. По данному вопросу есть четкая политическая воля Президента и доработан с ЕС правительственный законопроект. Какие-либо лоббистские игры в данном вопросе неуместны», - подчеркнул первый вице-премьер.

Также во время заседания были детально обсуждены пути создания антикоррупционного органа с учетом требований GRECO (Group of States Against Corruption). В.ХОРОШКОВСКИЙ дал поручение соответствующим органам исполнительной власти относительно проработки компромиссного законопроекта по данному вопросу.

В.ХОРОШКОВСКИЙ дал поручение в ближайшее время вынести на рассмотрение правительства Государственную программу по противодействию торговле людьми