Донецкий адвокат суд проиграл - Герман остается

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска донецкого адвоката Владимира ОЛЕНЦЕВИЧА к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об увольнении Анны ГЕРМАН с должности советника главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВАСУ, соответствующее постановление сегодня в его резолютивной части объявили судьи Высшего админсуда.

Как отмечается в постановлении, с его мотивировочной частью истец сможет ознакомиться через 5 дней.

Как сообщал УНИАН, донецкий адвокат В.ОЛЕНЦЕВИЧ 27 февраля направил в Высший административный суд Украины иск к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ об увольнении А.ГЕРМАН с должности советника главы государства.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ в иске просил суд признать противоправной бездеятельность В.ЯНУКОВИЧА, которая «выражается в не увольнении им А.ГЕРМАН с должности советника Президента – руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента за систематическую дискредитацию в глазах широкой мировой общественности как Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, так и Государства Украина».

По мнению В.ОЛЕНЦЕВИЧА, изложенном в тексте искового заявления, А.ГЕРМАН «распространяла отвратительную клевету на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и сознательно ложную информацию о своем влиянии на Президента...».

Аргументируя свою позицию, В.ОЛЕНЦЕВИЧ цитирует ряд публичных высказываний А.ГЕРМАН, в частности, во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 19 сентября 2011 года, когда А.ГЕРМАН, комментируя ситуацию с делом экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, заявила: «...Если бы я знала, кто принимал такое решение, я задушила бы его собственными руками».