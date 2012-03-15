Янукович таки поедет в Москву?

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ приедет в Москву 19 марта для участия в заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС/Высшего Евразийского экономического совета.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил источник в делегации.

«В.ЯНУКОВИЧ приедет 19 марта в Москву на саммит ЕврАзЭс. Призидент примет участие в мероприятии как наблюдатель», - сказал собеседник агентства. По его словам, сегодня ночью в Москву прибыла передовая группа для подготовки визита.

В то же время, в Посольстве Украины в Москве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«У нас пока нет такой информации», - сообщил высокопоставленный украинский дипломат.

В Администрации Президента Украины пока не подтвердили эту информацию.

Как сообщал УНИАН, 14 марта пресс-служба Кремля распространила сообщение о том, что в предстоящем саммите 19 марта примут участие главы государств – членов ЕврАзЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Таджикистан) и государств-наблюдателей при Сообществе (Армения, Молдова, Украина).