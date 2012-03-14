Наливайченко предлагает к единому списку приобщать общественников

Общественно-политический деятель, экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО призывает оппозицию приобщать общественные организации к процессу формирования единого избирательного списка.

Об этом он заявил в Одессе во время круглого стола «Единый список от оппозиции – победа на выборах», сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По его словам, объединенная оппозиция должна быть открыта для общественных организаций, а не только для политических партий. «Оппозиция должна пойти навстречу общественным активистам и привлечь их и к единому избирательному списку, и к работе в штабах», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он убежден, что оппозиция победит на выборах лишь при условии широкой поддержки общественности.

По его мнению, единой оппозиции на местах необходимо сформировать гражданскую опору, которая усилит Комитет сопротивления диктатуре на местах. Общественные объединения должны помочь оппозиции решить главные задачи, необходимые для победы.

Одной из таких общественных инициатив В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал кампанию «Украинский выбор - 2012» - надпартийный проект, цель которого - поддержать на местном уровне инициативы оппозиции и совместно бороться за честные выборы. К кампании уже приобщились десятки местных инициатив, молодежных, студенческих организаций, в частности в Сумах, Луганске, Донецке, Тернополе и Чернигове. «Это будет площадка для совместной работы и оппозиционных политиков, общественных активистов, и просто небезразличных граждан», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Политик считает, что «Украинский выбор - 2012» должен стать «эффективной агитационной машиной, создать и обучить армию наблюдателей, не допустить фальсификаций».

«Мы должны мобилизовать всех, кому дорога эта страна и будущее собственных детей, чтобы в случае необходимости выйти на улицы и защитить свой голос после выборов», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он призвал общественность Одесской области приобщиться к всеукраинской общественной кампании «Украинский выбор - 2012».