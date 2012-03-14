Янукович считает массовый вызов ученых на допрос непрофессионализмом СБУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ расценивает как непрофессиональный подход случай вызова на допрос в Службе безопасности Украины группы ученых Института социологии НАН Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в комментарии Украинской службе Би-Би-Си Президент заявил, что требует от Службы безопасности взвешенных, мудрых и демократических подходов при осуществлении ими своих служебных обязанностей.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: права и свободы человека, уважение достоинства гражданина должны быть краеугольным камнем во всей деятельности правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, весь состав Ученого совета Института социологии вызывали на допрос в СБУ.

В письме-приглашении от СБУ было сказано, что «явка является обязательной. В случае неявки без уважительных причин возможен принудительный привод», сообщил УНИАН заместитель директора Института социологии Евгений ГОЛОВАХА.

По его мнению, власть хочет запугать ученых-социологов.

“Такого еще не было в мировой практике - вызывать на допрос весь Ученый совет. Возможно, в сталинские времена Ученые совета расстреливали по ночам, но вот так, вызвать на допрос в якобы европейской стране в XXI веке, думаю, просто невозможно Эта власть упивается своим всесилием. Она натравляет СБУ на ученых», - заявил Е.ГОЛОВАХА.

В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что допросы сотрудников Института социологии проводятся в рамках расследования уголовного дела о растрате государственных средств должностными лицами дочернего предприятия этого Института.