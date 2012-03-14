Янукович считает массовый вызов ученых на допрос непрофессионализмом СБУ

17:38, 14 марта 2012
Политика
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Янукович подчеркнул: права и свободы человека, уважение достоинства гражданина должны быть краеугольным камнем во всей деятельности правоохранительных органов

Виктор Янукович во время заседания Совета инвесторов. Киев, 23 июня

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ расценивает как непрофессиональный подход случай вызова на допрос в Службе безопасности Украины группы ученых Института социологии НАН Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в комментарии Украинской службе Би-Би-Си Президент заявил, что требует от Службы безопасности взвешенных, мудрых и демократических подходов при осуществлении ими своих служебных обязанностей.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: права и свободы человека, уважение достоинства гражданина должны быть краеугольным камнем во всей деятельности правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, весь состав Ученого совета Института социологии вызывали на допрос в СБУ.

В письме-приглашении от СБУ было сказано, что «явка является обязательной. В случае неявки без уважительных причин возможен принудительный привод», сообщил УНИАН заместитель директора Института социологии Евгений ГОЛОВАХА.

По его мнению, власть хочет запугать ученых-социологов.

“Такого еще не было в мировой практике - вызывать на допрос весь Ученый совет. Возможно, в сталинские времена Ученые совета расстреливали по ночам, но вот так, вызвать на допрос в якобы европейской стране в XXI веке, думаю, просто невозможно Эта власть упивается своим всесилием. Она натравляет СБУ на ученых», - заявил Е.ГОЛОВАХА.

В пресс-службе Службы безопасности Украины сообщили, что допросы сотрудников Института социологии проводятся в рамках расследования уголовного дела о растрате государственных средств должностными лицами дочернего предприятия этого Института.

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