Около сотни молодых оппозиционеров показали власти «красную карточку»

Под стенами Черновицкой областной госадминистрации около 100 молодых активистов провели акцию протеста «Вставай! Покажи красную карточку Януковичу!».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в акции приняли участие представители молодежного крыла партии «Фронт змін», ВО «Свобода» и ВО «Батьківщина».Акция прошла под лозунгами: «Трудоустраивает «семью» вместо молодежи», «Обещал 75% бюджетных мест в вузах - дал украинофоба Табачника», «Тотальная украинофобия вместо развития образования», «Народ беднеет – Президент жиреет».

Оппозиционеры Буковины таким способом продемонстрировали свое отношение к реформам, которые проводит Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и правительство Николая АЗАРОВА, чем своеобразно подвели итоги 2-летнего правления В.ЯНУКОВИЧА и его команды.

В формате специально подготовленного действа (флеш-моба) молодые люди совместно выставили команде В.ЯНУКОВИЧА «красные карточки» и объяснили, за что он их получает. Выступающие назвали конкретные обещания, которые давала власть молодежи, но В.ЯНУКОВИЧ от них отошел в своей деятельности и сконцентрировался на совсем других задачах.

По словам заместителя председателя областной молодежной организации «Студенческая Свобода» Андрея ИЛЬЮКА, Президент В.ЯНУКОВИЧ «полностью утратил доверие молодежи, изменив ей на протяжении 2-летнего срока пребывания при власти». «Это лишь начало протестов молодежи. Пока в стране на руководящих должностях будут украиноненавистники табачники, азаровы и им подобные, мы не успокоимся. Следующий наш шаг – это выборы в Верховную Раду, если они ничего не изменят, ситуацию в Украине сможет изменить только национальная революция», - сказал он.

Случайными участниками действа сначала стал первый вице-губернатор края Георгий ГАЛИЦЬ, который спешил на работу и никак не мог обойти акции (в частности, за руку поздоровался с несколькими оппозиционерами), а затем и другой заместитель председателя Черновицкой ОГА – Михаил ГАЙНИЧЕРУ.

В целом акция стала продолжением первой стартовой акции молодежной кампании «Вставай!», которую проводят по всей стране молодые активисты партий «Фронт змін», «Батьківщина», «Свобода», а также «УДАРа» и Народного руха Украины при поддержке других молодежных сред.