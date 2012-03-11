Карпачевой в Качановской колонии понравилось

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА акцентирует на позитивных изменениях в условиях содержания осужденных, отбывающих наказание в Качановской исправительной колонии №54 в Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмена, об этом она заявила сегодня после посещений этого исправительного учреждения, где содержатся 933 женщины.

Омбудсмен встретилась со всеми 20 женщинами, осужденными к пожизненному лишению свободы. Сравнивая условия их пребывания с условиями, которые здесь были несколько лет назад, Н.КАРПАЧЕВА обратила внимание на позитивные изменения.

«В частности, в помещениях отмеченного сектора содержатся по 2–3 женщины, заключенные имеют возможность свободно передвигаться между камерами, где достаточно дневного света, есть соответствующий тепловой режим в холодное время года и постоянный доступ свежего воздуха. То есть созданы необходимы коммунально-бытовые условия», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Во время общения с Н.КАРПАЧЕВОЙ заключенные затрагивали вопрос о замене наказания в виде пожизненного лишения свободы для женщин на конкретный срок лишения свободы, как это уже сделано во многих странах Европы и России.

Также Омбудсмен отметила позитивную тенденцию обеспечения осужденных работой в Качановской колонии. Сейчас этот показатель составляет почти 90 процентов.

По мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, здесь осуществлен важный шаг к переходу от казарменной до блочной системы содержания осужденных (в среднем 8–10 женщин в блоке). С 1 января 2012 года созданы технические условия для ежедневных телефонных разговоров осужденных с близкими и родственниками. Раньше такое право предоставлялось лишь один раз на месяц.

Уполномоченный по правам человека посетила жилищное помещение, в котором находится экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, а также места для длительных свиданий, где сейчас проходит ее встреча с дочкой.

Н.КАРПАЧЕВА отметила, что администрация колонии «создала все условия для приезда матери Ю.ТИМОШЕНКО, однако из-за неудовлетворительного состояния здоровья она не смогла прибыть в колонию на свидание».

«Условия содержания в этой комнате отвечают европейским стандартам помещений для длительных свиданий заключенных», - подчеркнула Н.КАРПАЧЕВА.

Омбудсмен также отметила, что в жилищном помещении Ю.ТИМОШЕНКО снято круглосуточное ночное освещение, на которое она неоднократно жаловалась. Экс-премьер сказала Омбудсмену, что сейчас она пока еще передвигается с помощью ходунков.

«Меня не может не волновать то, что на протяжении почти трех месяцев Юлия ТИМОШЕНКО по состоянию здоровья не выходит на свежий воздух», – констатировала Н.КАРПАЧЕВА.

По словам Омбудсмена, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила ей о некоторых вопросах медицинского характера, которые были подняты во время подведения итогов на встрече с руководством колонии и департамента пенитенциарной службы.

Руководство колонии заверило Омбудсмена в том, что выполняются необходимые рекомендации врачей, и в дальнейшем «будет проведена коррекция лечения в соответствии с рекомендациями общей комиссии украинских и немецких врачей», подчеркивается в сообщении пресс-службы Н.КАРПАЧЕВОЙ.