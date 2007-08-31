Богатырева вооружилась законами физики и “саблей”

Лидер парламентской фракции Партии Регионов Раиса Богатырева, комментируя ситуацию вокруг предложения принять 4 сентября на заседании ВР изменения в Конституцию, которые предусматривают отмену депутатской неприкосновенности, заявила: “Вы знаете, в этом случае оппозиция мне напоминает старую деву, которая постоянно убегает из-под венца. Потому что неуверена в своей добродетели”.

В то же время политик добавила, что Президент, по ее мнению, должен понять, “что оппозиция делает из него заложника, который отказывается от функции представительства всего украинского народа. К сожалению, он вместе с политическим меньшинством уже в который раз пытается не видеть Закона, национальных вызовов и действовать с позиции силы”.

“Мы действуем четко в поле Конституции, которая исчерпывающе и жестко закрепила время прекращения полномочий ВРУ и народных депутатов – первое заседание новоизбранного парламента, - цитирует Богатыреву пресс-служба ПР. - Потому нас удивляет позиция Президента, который под гипнозом оппозиции опять механически повторяет ее малопонятные слоганы”.

Также политик пожаловалась на трудности с началом очередной сессии ВР. “Во вторник нам угрожают решением совещательного координационного органа – РНБО. Но согласно законов физики, на любую силу найдется другая сила”, - заявила Богатырева.

По ее словам, регионалы подозревают, что “что оппозиция, которая обеспокоена потерей доверия у избирателей и ростом популярности Партии регионов, подталкивает Президента к срыву выборов 30 сентября. Чтобы вне легитимной демократии используя Президента, узурпировать власть, или провести выборы под конвоем танков”.

”Если нет, пусть придут в парламент. Когда им это было нужно, мы согласились и совместно с Президентом приняли решение о досрочных выборах”, - прибавила политик и напомнила высказывание одного из наполеоновских офицеров: «Закон? Это сабля». Давайте этой саблей разрубим 4 сентября гордиев узел политической коррупции и пойдем в народ - все государственные служащие без брони иммунитета и унизительных льгот”, - сказала Богатырева. “Ответственность за решение 4 сентября мы будем нести вместе”.