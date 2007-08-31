1 сентября: Ющенко – к полиглотам, Янукович – в Ялту, Мороз – к внучке

Президент Украины Виктор Ющенко по случаю дня знаний примет участие в торжественном открытии специализированной школы № 329 с углубленным изучением иностранных языков «Логос».

Это новопостроенная школа в третьем микрорайоне на Позняках.

Учебное заведение рассчитано на 1080 учеников, но пока еще здесь будет учиться 300 учеников. Здесь построили 25-метровый бассейн на пять дорожек, три спортивных зала, класс для танцев. А во дворе оборудована футбольная площадка с искусственным покрытием.

Председатель Верховной Рады V созыва, лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз примет участие в торжествах по случаю Дня знаний в школе №155 и Национальном аграрном университете. Школа №155 – одна из самых старых в Киеве, ей больше 70 лет. Говорят, что там учится внучка Мороза.

Премьер-министр Украины Виктор Янукович 1 сентября посетит в Ялте среднюю школу № 2.

Янукович примет участие в празднике первого звонка, ознакомится с системой безопасности школы, осмотрит конференц-зал и кабинет информатики. На базе этой школы будет реализовываться государственная целевая социальная программа «школа будущего», рассчитанная на период с 2007 до 2010 г.

Министр образования Украины Станислав Николаенко в День знаний побывает в специализированной школе №76 с углубленным изучением украинского языка и литературы, а также примет участие в церемонии посвящения студентов Национального транспортного университета.

Экс-секретарь СНБО, председатель Совета НБУ Петр Порошенко посетит гимназию №86 “Консул”. И выбор его совсем не случаен – в этом году в первый класс гимназии пойдет его сын Михаил. Также в “Консуле” во втором классе учатся дочки-близнецы Порошенко Александра и Евгения. 1 сентября по традиции супруги Порошенко всегда ведут детей в школу.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах примет участие в торжественной линейке по случаю Праздника первого звонка в Лицее №100 “Подол”. В лицее во втором классе учится его младшая дочь София, раньше здесь же учились и его старшие дочки. Одновременно Кинах является председателем Опекунского совета “Подола”.

Председатель Народной Партии Владимир Литвин первого сентября, находясь в избирательном туре в Черниговской области, посетит Козелецкую среднюю школу. Он побывает на Первом звонке, подарит школе вышитый портрет Тараса Шевченко.