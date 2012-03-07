Янукович: перерегистрировать автомобиль можно будет за час

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым упростить процедуру государственной регистрации транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

«Считаю нашим серьезным достижением отмену обязательного техосмотра автотранспорта, что существенно упростило жизнь наших граждан. Убежден, что нужно и дальше двигаться в этом направлении. Я хочу обратить внимание на процедуру регистрации транспортных средств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что в большинстве стран автомобили регистрируют за считанные минуты, а в Украине эта процедура занимает несколько дней и стоит больших денег. «Бессмысленным является требование регистрации автомобиля по месту регистрации гражданина. Этот вопрос можно решить созданием единой государственной базы транспортных средств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что такая база должна заработать уже летом этого года.

Также глава государства подчеркнул, что бессмысленной является процедура снятия автомобиля с учета.

«Зачем при продаже автомобиля его нужно снимать с учета, а затем опять ставить на учет? Неужели нельзя просто перерегистрировать автомобиль с одного владельца на другого? Еще одним важным вопросом является сбор в Пенсионный фонд при покупке автомобиля, что сопровождается рядом обременительных для граждан бюрократических процедур», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил убеждение, что наполнение бюджета Пенсионного фонда должно осуществляться из других источников.

Президент также отметил, что реформа в этой сфере должна привести к тому, чтобы человек мог на протяжении часа перерегистрировать автомобиль и по прозрачной процедуре внести государственным органам экономически обоснованную плату.