Тайный соцопрос Тимошенко: в парламенте будет трио
Лидер БЮТ довольна результатом
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявляет, что располагает результатами тайного социологического исследования, которое показывает низкие рейтинги Партии регионов.
"Мы провели социсследования на уровне 30 тысяч людей, которые показывают, что в парламенте будут три политические силы и больше ни у кого нет шансов преодолеть 3% барьер", - сказала Тимошенко на брифинге в пятницу.
По ее словам, это исследование также показало, что демократические силы будут иметь большинство в новом парламенте, а рейтинг Партии регионов составляет менее 30%.
"Тот рейтинг Партии регионов, который сейчас объявляют, - это делается для профилактики фальсификаций", - сказала Тимошенко.
Комментируя одно из высказываний лидера Компартии Петра Симоненко, она сказала: "Существует большая вероятность, что КПУ в новом парламенте не будет, и все свои предложения они будут высказывать на политической пенсии".