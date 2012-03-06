Луценко настаивает, чтобы Батькивщина, «Фронт Змін» и УДАР шли одним списком

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО настаивает на создании единого избирательного списка кандидатов в народные депутаты от партий "Батькивщина", «Фронт Змін» и «УДАР Виталия Кличка».

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью "Украинской правде".

"Еще осенью прошлого года я говорил о необходимости именно единого списка с единой программой действий – партий "Батькивщина", «Фронт Змін» и «УДАР». Мои аргументы заключались в том, что это четкая альтернатива для общества, это гарантия сотрудничества без дрязг после выборов, это объединение кадрового, финансового и организационного потенциала для национальных, а не узкопартийных интересов", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он выразил уверенность, что объединение оппозиции для участия в выборах даст оптимизм «уставшему украинскому избирателю».

"Не верю, что присутствие в общем списке фамилий ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮКА, КЛИЧКО, ГРИЦЕНКО, ТАРАСЮКА, КИРИЛЕНКО может как-то уменьшить поддержку (избирателей). Напротив, единый список мобилизует людей, потому что даст ощущение реальности, досягаемой победы", - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, по его словам, «модные теории о трех-пяти колоннах (вернее - клонах) "объединенной" оппозиции – путь к, в лучшем случае, неуверенной победы, которую деньги Партии регионов легко превратят в шоу сепаратных сговоров».