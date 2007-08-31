Луценко: Цушко опять запустил на дороги ”полосатые ложки”

Лидер Блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО должен отвечать не за количество постов ДПС, а за то, что на 35% выросло количество ДТП, в том числе со смертельными случаями. Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Кременчуге Полтавской области, сообщает пресс-служба блока.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в стране состоялся резкий прыжок количества ДТП со смертельными случаями именно из-за непутевой политики “нафталиновой команды” МВД под руководством В.ЦУШКО. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня на дорогах посты ГАИ не занимаются проблемой предотвращения ДТП. Вместо этого, по его словам, “возобновилась система вертикального сбора средств в интересах команды МВД, а нынешнее руководство МВД занимается лишь расширением штата ГАИ и возобновлением стационарных постов службы”. “У ГАИ появились другие задания, другие цели, чем безопасность на автодорогах. “Полосатые ложки” опять заработали на дорогах”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО также заметил, что реформирование МВД, начатое во время его пребывания на посту руководителя этого ведомства, так и не удалось завершить. По его словам, реформа предусматривала изменения в законодательстве, которые бы позволили повысить эффективность деятельности министерства. “К сожалению, Верховная Рада в приступе предвыборной любви к электорату дважды отклонила этот пакет изменений”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.