Почти две сотни киевлянок получили награды от столичной власти

В преддверие Международного женского праздника, в торжественном зале Национальной филармонии Украины глава столичной госадминистрации Александр Попов поздравил работниц бюджетной и социальной сфер города и вручил им государственные, правительственные награды и отличия председателя КГГА. Об этом сообщает прес-служба КГГА.

Среди награжденных: многодетные матери, которые получили статус «матерей-героинь»; работницы культуры, образования, промышленности, правоохранительных органов, городской и районных госадминистраций, сотрудницы коммунальных служб и предприятий.

«Почему-то так случилось, что работу самую ответственную и важную мужчины всегда перекладывают на плечи женщин. И сегодня я имею честь признать невероятный вклад в развитие столицы и всей страны именно киевлянок. От имени всех мужчин нашего города, я кланяюсь вашей неутомимой энергии, вашим неисчерпаемым талантам, вашему профессионализму. Я желаю вам счастья, добра и согласия в ваших семьях», – поздравил женщин Александр Попов.