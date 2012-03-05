Оппозиция настаивает на встрече с Януковичем без союзников

Оппозиционные силы настаивают на публичной встрече с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ без привлечения провластных фракций.

Об этом идет речь в совместном заявлении лидеров фракций НУ-НС Николая МАРТЫНЕНКО и «БЮТ-Батьківщина» Андрея КОЖЕМЯКИНА, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции НУ-НС.

«После наших публичных обращений пресс-служба Президента сообщила о его намерении провести встречу в начале следующей недели. Однако президентская Администрация решила изменить формат, и «заговорить», нивелировать острые и неприятные для ЯНУКОВИЧА вопросы. А это - уничтожение демократии, политические преследования, невыполнение резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, социально-экономические провалы власти», - отмечается в заявлении.

«У оппозиции есть четкие предложения и законодательный пакет первоочередных шагов для исправления ситуации. И если у Президента есть воля к откровенному и открытому разговору с оппозицией, если он не будет прятаться за спины своих союзников, тогда мы подтверждаем свою готовность к немедленной встрече. Объединенная оппозиция готова делегировать своих представителей в любой момент, и хотела бы видеть с другой стороны именно Президента, который сконцентрировал в своих руках всю власть. Если же Виктор ЯНУКОВИЧ будет настаивать на формате «все фракции», то это будет означать лишь одно - его нежелание даже общаться с оппозицией, которая представляет значительную часть общества», - говорится в заявлении.

«Оппозиция категорически против того, чтобы приобщать к нашей встрече с Президентом провластные фракции. Парламентское большинство является сугубо техническим исполнителем воли Президента, и голосует, как скажут, он может общаться с этими фракциями хоть ежедневно. Мы не хотим, чтобы важный разговор о будущем страны превратился в фарс, который страна регулярно видит в Верховной Раде в исполнении провластных депутатских фракций», - отметили Н.МАРТЫНЕНКО и А.КОЖЕМЯКИН.

Как сообщал УНИАН, 3 марта пресс-служба главы государства сообщила, что в рабочем графике В.ЯНУКОВИЧА на начало следующей пленарной недели работы Верховной Рады запланирована встреча с руководителями фракций, в том числе оппозиционных.

Следующая пленарная неделя в ВР состоится 13-16 марта.