Азаров предложил трем студентам работу

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил трем студентам закарпатских высших учебных заведений стать его советниками на общественных началах.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, соответствующее предложение у главы правительства появилось во время лекции «Как в Украине обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие», которую он прочитал для студентов высших учебных заведений Ужгорода.

В частности, Н.АЗАРОВ предложил стать его советниками студентам Мукачевского государственного университета (факультет менеджмента и предпринимательства) Милану КУШТУЛИНЦУ, Ужгородского национального университета (юридический факультет) Александру СЛИВКЕ и Закарпатского государственного университета (факультет экономики и туризма) Михаилу ГНЕТИЛУ.

Во время лекции премьер обратился к студентам с просьбой выразить виденье актуальных вопросов развития социальных и экономических процессов, происходящих в Украине.

Н.АЗАРОВ пригласил на сцену трех слушателей, которых выбрали студенты, и предложил им быть оппонентами главы правительства.

В первую очередь премьер-министра интересовало то, что, по мнению студенчества, правительство делает неверно и что необходимо исправить.

«Мне не нужны одобрительные отзывы о работе правительства. В первую очередь я хочу спросить у студентов: что, по вашему мнению, правительство делает неверно, что необходимо исправить», - сказал он.

«Я считаю, что пока все действия правительства являются правильными, но за короткое время нельзя развить экономику и поднять ее из ямы. Должно пройти лет 10-15», - сказал студент-законодатель.

Премьер подтвердил суждение студента. «За год-два поднять страну, поднять экономику невозможно, но если из года в год настойчиво работать – мы сможем в течение 10-15 лет сделать Украину процветающей европейской страной», - сказал Н.АЗАРОВ, добавив, что для этого нужна политическая стабильность и единство всех ветвей власти.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ напомнил, что всегда накануне выборов появляется большое количество провокаторов, которые пытаются подорвать политическую стабильность в стране.

Он спрогнозировал, что во время избирательной кампании в парламент будут выдвигаться откровенно популистские лозунги, когда отдельные кандидаты будут обещать после прихода к власти золоте горы: вдвое увеличить размер пенсии, зарплаты или стипендии, создать миллионы дополнительных рабочих мест и тому подобное.

«Политических провокаторов, особенно накануне выборов, будет очень много. И их главная задача – подорвать доверие к власти. А подорванное доверие к власти сразу же подрывает доверие к экономическим и политическим шагам власти. Обманутых людей намного проще направить на принятие неправильных решений», - сказа Н.АЗАРОВ.

В конце лекции он предложил слушателям выбрать из трех студентов, которые ему оппонировали, того, кто, по их мнению, наиболее подготовлен для того, чтобы в будущем стать премьер-министром.

В конечном итоге он предложил: «Я приглашаю этих молодых людей стать моими советниками на общественных началах». «Когда вы будете премьер-министрами, вам придется принимать непростые решения. Единственно верных решений не бывает. В любом решении можно найти как плюсы, так и минусы. Задача премьер-министра - найти оптимальное решение, что бывает довольно сложно», - сказал Н.АЗАРОВ.