Посол Дании заявляет, что сигналом для Европы станет освобождение Тимошенко

Европейский союз будет внимательно следить за соблюдением стандартов демократии на парламентских выборах 2012 года в Украине.

Такое мнение высказал посол Дании в Украине Микаэль БОРГ-ХАНСЕН в интервью "Украинской правде".

В то же время он опроверг возможность применения санкций Евросоюзом к украинским политикам.

"Этого не будет. Независимость правосудия в таком плачевном состоянии, что надо что-то делать. Но санкции не очень влияют на эти вопросы. Мы применяем санкции, когда правительство, как в Сирии, убивает тысячи людей. Конечно, в Украине об этом речь не идет", – заявил посол.

Он также признался, что хотел бы, «чтобы не было визового режима» между ЕС и Украиной, однако отметил, что Шенгенские визы выполняют защитную функцию для стран Европы.

"Шенгенские визы выдаются для того, чтобы защищать нашу миграционную безопасность, а не для наказания некоторых людей. У вас говорят, что Шенгенская виза - это как подарок. Но процент отказов очень низкий, у нас – особенно. Я сам бы очень хотел, чтобы не было этого визового режима", – сказал М.БОРГ-ХАНСЕН.

Дипломат также отметил, что Европейский союз будет отслеживать, "как будут соблюдаться стандарты демократии на парламентских выборах этой осенью".

При этом он высказал убеждение, что осужденная экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должна иметь право баллотироваться в Верховную Раду.

Говоря о Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, он подчеркнул, что его парафирование «может состояться хоть завтра». «Это чисто технический вопрос... Подписание – это совсем другое дело. Тогда этот вопрос будет рассматриваться Советом Евросоюза, и 27 правительств должны будут одобрить подписание Соглашения об ассоциации», – сказал посол, уточнив при этом, что если правительство хотя бы одной страны ЕС скажет "нет" подписанию Соглашения, то "подписание придется отложить".

По словам дипломата, важным сигналом для Европы о желании Украины двигаться по пути демократии "будет, если Президент Украины воспользуется своим правом помиловать Юлию ТИМОШЕНКО». «Без всяких условий», - подчеркнул М.БОРГ-ХАНСЕН.

"Это будет иметь важное значение. Но освободить ТИМОШЕНКО – это еще не все. Дело ТИМОШЕНКО – это символ. Оно воспринимается как пример того, как власти Украины относятся к оппозиции", – отметил посол Дании.

Отвечая на вопрос, видит ли он какие-то предпосылки, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ помилует Ю.ТИМОШЕНКО, посол отметил: "Пока не вижу. У нас – тайм-аут. Я не думаю, что это - тупик. Выход есть, но он зависит от политической воли здесь, в Киеве. Мы ждем не деклараций, а конкретных действий".