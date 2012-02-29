Что могут конфисковать у Луценко

Согласно вынесенному Печерским судом приговору Юрию Луценко экс-министр внутренних дел был осужден до четырех лет лишения свободы и конфискации имущества.

Журналисты газеты «Сегодня» узнали, что, собственно, могут конфисковать у Луценко.

В соответствии с действующим законодательством конфискованным может быть лишь то имущество, которое на момент задержания и ареста юридически принадлежало осужденному. После вступления в силу приговора делается повторная опись имущества и его реализация с аукциона.

«Все, что было, описали – трехкомнатную квартиру в центре Киева и три автомобиля, которые принадлежат мне, жене и сыну. У меня есть бус Mercedes, у жены - Lexus, у сына - Mitsubishi» – рассказал Луценко.

Согласно данным журналистов издания конфискованным может быть и имущество, которое было приобретено в браке, даже если оно записано на жену (автомобили, мебель, книги и т.п.). Квартира Луценко (по оценкам ее стоимость может достигать 850 тыс. долларов) также может быть конфискована, хотя всегда есть схемы, как ее «сохранить».

Жена Луценко Ирина, однако, не теряет надежды: «Жизни не измеряются лишь теми машинами, которые могут конфисковать, той квартирой, которая у нас есть. Мир не без добрых людей, мы при здоровье, думаю, заработаем, друзья помогут.»