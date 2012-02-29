В Качановскую колонию приехали руководители «Батькивщины»

Заместитель председателя ВО «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ, руководитель парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН, а также народный депутат Украины Владимир ФИЛЕНКО прибыли в Качановскую исправительную колонию Харькова, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты пришли на территорию колонии около 10.30.

До этого времени в пенитенциарной службе не удалось выяснить, смогут ли они увидеться с Ю.ТИМОШЕНКО.

В эти минуты рядом с колонией собралось около 50 сторонников Ю.ТИМОШЕНКО. Люди держат символику БЮТ, флаги организации «Батькивщина молодая», плакаты с изображением Ю.ТИМОШЕНКО.

Участники акции требуют немедленно освободить экс-премьера.