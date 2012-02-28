МИД Канады: приговор Луценко - пример выборочного преследования
Баирд - о решении Печерского суда
|Джон БАИРД
Об этом говорится в заявлении Дж.БАИРДА, переданном УНИАН Посольством Канады.
Министр подчеркнул, что «осуждение бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО продолжает тенденцию в Украине, которая вызывает обеспокоенность».
«Это еще один пример несомненно политически предвзятого и выборочного преследования в Украине», - отмечает Дж.БАИРД.
Он подчеркнул, что такое осуждение, как и в случае с Юлией ТИМОШЕНКО, направлено против демократических ожиданий украинского народа и разрушает те институты, от которых зависит мирное, процветающее и демократическое общество».
При этом Дж.БАИРД отметил, что Канада будет продолжать «поддерживать свободу, демократию, права человека и верховенство права для всех украинцев».
Как сообщал УНИАН, 27 февраля Печерский райсуд Киева осудил экс-главу МВД Украины Ю.ЛУЦЕНКО к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за должностные преступления.
Защита Ю.ЛУЦЕНКО намерена обжаловать приговор.