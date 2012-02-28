МИД Канады: приговор Луценко - пример выборочного преследования

Министр иностранных дел Канады Джон БАИРД считает, что осуждение бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО к четырем годам лишения свободы является еще одним примером “несомненно политически предвзятого и выборочного преследования в Украине”.

Об этом говорится в заявлении Дж.БАИРДА, переданном УНИАН Посольством Канады.

Министр подчеркнул, что «осуждение бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО продолжает тенденцию в Украине, которая вызывает обеспокоенность».

«Это еще один пример несомненно политически предвзятого и выборочного преследования в Украине», - отмечает Дж.БАИРД.

Он подчеркнул, что такое осуждение, как и в случае с Юлией ТИМОШЕНКО, направлено против демократических ожиданий украинского народа и разрушает те институты, от которых зависит мирное, процветающее и демократическое общество».

При этом Дж.БАИРД отметил, что Канада будет продолжать «поддерживать свободу, демократию, права человека и верховенство права для всех украинцев».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Печерский райсуд Киева осудил экс-главу МВД Украины Ю.ЛУЦЕНКО к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества за должностные преступления.

Защита Ю.ЛУЦЕНКО намерена обжаловать приговор.