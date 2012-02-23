Депутат Европарламента прорывается к Тимошенко

Сопредседатель Комитета парламентского сотрудничества «ЕС-Украина» Европейского парламента Павел КОВАЛЬ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Польша) требует от генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ разрешить европарламентариям посетить экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом он заявил в интервью украинской службе радиостанции "Свобода".

"Украинской власти не удалось убедить международное сообщество в незаангажированности дела Юлии ТИМОШЕНКО. И, как руководитель делегации Комитета Европарламента по сотрудничеству "ЕС-Украина", я требую от Генеральной прокуратуры организовать для меня и моих коллег (из Европарламента - Ред.) посещение Ю.ТИМОШЕНКО. Мы также желаем встретиться с представителем Генпрокуратуры Ренатом КУЗЬМИНЫМ и обсудить с ним и проблемы реформы судопроизводства, и вопрос заключения оппозиционеров", - сказал П.КОВАЛЬ.

Он отметил, что для встречи с экс-премьером готов внести изменения в свои планы. "Если бы сейчас представилась такая возможность, я бы изменил свои планы и поехал в харьковскую колонию, чтобы встретиться с ТИМОШЕНКО. Я думаю, такая встреча была бы полезна и ей самой как политику, которого устранили из политического процесса. Также это было бы поддержкой ей как человеку, оказавшемуся в таком тяжелом положении", - заявил евродепутат.

Польский политик подчеркнул, что в Европарламенте "Дело ТИМОШЕНКО" считают "примером неискренности украинской власти в сфере евроинтеграции".

"Дело ТИМОШЕНКО я, как и другие европейские парламентарии, считаю примером неискренности украинской власти в сфере евроинтеграции", - сказал П.КОВАЛЬ.

"Вот факты, которые свидетельствуют о далекой от европейских стандартов практике: Юлию ТИМОШЕНКО во время судебного процесса держат за решеткой и не позволяют иностранным и украинским правозащитникам посещать ее; сам процесс происходит в сложных условиях (например, проблемы с нормальным обустройством зала суда) уже в СИЗО и в колонии ТИМОШЕНКО не дают возможности пройти нормальное медицинское обследование и получить медицинскую помощь (правда, на прошлой неделе международная делегация врачей провела обследование, но добиться этого удалось не сразу). Я не собираюсь поучать Украину, и указывать ей, как нужно реформировать ту же систему судопроизводства, но я бы хотел видеть искренность в отношениях между Киевом и Брюсселем, между Киевом и Варшавой", – подчеркнул депутат Европейского парламента.

Как известно, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, который представляет П.КОВАЛЬ, подписал с Партией регионов меморандум о сотрудничестве.