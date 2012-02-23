Тюремщики объяснили, что Тимошенко сама просила об обследовании

Заключенная в Качановской колонии бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО написала заявление с просьбой провести ей дополнительное обследование.

Текст заявления сегодня обнародовала на своем сайте Государственная пенитенциарная служба Украины.

По информации пресс-службы Пенитенциарной службы, вчера, 22 февраля, Ю.ТИМОШЕНКО лично обратилась с письменным заявлением к начальнику Качановской исправительной колонии (№ 54) о проведении дополнительного обследования состояния ее здоровья, которое было рекомендовано членами международной медицинской комиссии. В частности, в заявлении говорится: «Прошу организовать дополнительные медицинские обследования в соответствии с рекомендациями иностранных врачей». А именно: провести рентгенографию, компьютерную томографию и МРТ.

Сегодня это и было сделано на базе Харьковской областной клинической больницы, говорится в сообщении пресс-службы.