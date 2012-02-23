«Батькивщина» требует вызвать Богатыреву в ВР

Фракция "БЮТ-Батькивщина" требует безотлагательно заслушать в Верховной Раде вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Раису БОГАТЫРЕВУ относительно препятствования иностранным медикам провести независимое всестороннее обследование экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента член этой фракции Юрий ОДАРЧЕНКО.

Он отметил, что фракция требует от руководства Государственной пенитенциарной службы прекратить «целенаправленное методическое убийство Юлии ТИМОШЕНКО, которая незаконно находится за решеткой».

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, в письме канадского врача Петера КУЙТАНА, который принимал участие в обследовании Ю.ТИМОШЕНКО, отмечается, что «властные чиновники запретили сбор каких-либо необходимых образцов для анализа».

Ю.ОДАРЧЕНКО подчеркнул, что этим канадский врач полностью дезавуировал все заявления украинской власти об удовлетворительном состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, а также то, что Ю.ТИМОШЕНКО отказалась сдавать анализы.

Во фракции "БЮТ-Батькивщина" выражают обеспокоенность по поводу того, что не брались токсикологические анализы у Ю.ТИМОШЕНКО, тогда как ей вводятся «неизвестные обезболивающие препараты».

Ю.ОДАРЧЕНКО заявил, что в письме канадского врача отмечается, что «украинская власть угрожала ему уголовным преследованием в случае взятия образцов для необходимых анализов».

«Письмо врача КУЙТАНА окончательно подтвердило самые страшные подозрения нашей политической силы – власть пытается физически уничтожить Юлию ТИМОШЕНКО в Качановской колонии», – подчеркнул Ю.ОДАРЧЕНКО.