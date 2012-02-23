Колесниченко: Врач, что обследовал Тимошенко, подтвердил предвзятость

Канадский врач, который обследовал Тимошенко в Качановской колонии, подтвердил собственную заангажированность. Так считает народный депутат Украины от Партии регионов Вадим Колесниченко.

Комментируя заявление канадского врача Питера Куйтена о том, что кровь у Тимошенко не позволила взять украинская власть, Колесниченко сказал:

«Господин Куйтен даже не поинтересовался, что сама Тимошенко устами своего адвоката Власенко сообщила украинцам: «Я сама категорически отказалась сдавать кровь!» Эта же позиция была объявлена на официальном сайте Юлии Тимошенко. «Мы не знаем, что они туда намешали бы, вбросили бы и что бы потом рассказывали», - был откровенен господин Власенко.

Такая несогласованность заявлений свидетельствует об одном - Конгресс украинцев Канады ведет свою игру, не поставив в известность «сообщников» в Украине. А спич члена комитета по вопросам спорта этого конгресса Питера Куйтена рассчитан на иностранного потребителя в Европе и Америке. Глупость его слов, я думаю, сняла все вопросы относительно мотивов этого «независимого медика» не только в Украине».

Народного депутата, с его слов, сейчас больше тревожит судьба выводов настоящих медиков, академических профессоров, присланных Германией. "Похоже, немецким врачам сейчас активно объясняют, какую они допустили ошибку, оставив предварительный диагноз в Украине. На них оказывают давление с целью вынудить дать «правильный» диагноз, который совпадет с диагнозом Немыри и «проваленных спецагентов Канады»: «Тимошенко серьезно больна!»

Я сомневаюсь, что немецкие врачи под давлением пойдут на сделку с совестью и поставят необходимый диагноз без анализа крови. Мне кажется, давно пора прекратить спекуляции на теме здоровья Тимошенко. Ее штабу стоит избрать другую линию защиты», - цитирует политика пресс-служба Партии регионов.