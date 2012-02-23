Чорновил: когда Тимошенко отказалась сдавать кровь, возникли подозрения

В ситуации с Юлией Тимошенко звучит много слишком критических и даже маразматических заявлений, но когда она отказалась сдавать кровь на анализ, то даже у ее соратников возникли подозрения. Такое мнение агентству Украинские национальные новости высказал народный депутат Тарас Чорновил.

"Относительно Юлии Тимошенко, я хотел бы привести в пример ситуацию, когда она отказалась сдавать кровь на анализ. У всех без исключения, даже у ее соратников, что-то защемило в сердце, что что-то здесь не то. Ведь любое обследование начинается с анализа крови, без него ничего сделать нельзя. И тут появились какие-то проблемы в отношении этих событий", - отметил Чорновил.

Депутат критически относится к заявлениям некоторых политиков, даже европейских, которые впадают в крайности, оценивая ситуацию вокруг Юлии Тимошенко.

Он отметил, что в деле Тимошенко появляются заявления, которые граничат с шизофренией или откровенным шарлатанством.

"Есть такие, кто заявляет, что все у нее прекрасно, и пусть сидит, и со здоровьем у нее все прекрасно - хоть на каторгу отправляй. А есть такие, кто впадает в другую крайность", - отметил он.

По мнению парламентария, возможно, в подобных заявлениях есть доля правды, но как в большинстве подобных случаев правда где-то посередине.

Парламентарий напомнил, что мы ориентируемся на Европу, но следует критически относиться ко многим вещам, которые есть в Европе, и не следует перенимать у них все.

"Не следует забывать, что в Европе, кроме прекрасных правовых стандартов, есть и другое. В частности, некие стандарты новой гендерной политики с однополыми браками, ... когда ради политкорректности уже нельзя говорить"отец" и "мать". Это объединение, которое иногда в стремлении к демократии приходит к маразматическим положениям и, к сожалению, и в политике там иногда появляются маразматические личности", - считает народный депутат.

Политик советует критически воспринимать заявления, в которых кто-то впадает в крайности.

Агентство напоминает, что евродепутат Зюзана Ройтова, которая находилась в Киеве, сообщила в ЕС, что вместо лечения у Тимошенко "отобрали костыли, отобрали анальгетики и устраивали многочасовые допросы". При этом европарламентарий не посещала Тимошенко в колонии.