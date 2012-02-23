У Каськива и Лелюка таки забрали депутатские мандаты

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия двух народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, 396 народных депутатов из 424, зарегистрированных в сессионном зале, проголосовали за прекращение полномочий депутата от Партии регионов Алексея ЛЕЛЮКА, который был назначен председателем Государственного агентства резерва.

Кроме того, 402 народных депутата из 424, зарегистрированных в сессионном зале, проголосовали за прекращение полномочий члена фракции НУ-НС Владислава КАСЬКИВА. В.КАСЬКИВ был назначен председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

В то же время, вопрос относительно досрочного прекращения полномочий депутата Александра ПЕКЛУШЕНКО, который занимает должность главы Запорожской облгосадминистрации, отложен.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что А.ПЕКЛУШЕНКО находится на больничном.