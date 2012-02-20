Онлайн-конференция директора Киевского центра занятости

Во вторник, 21 февраля, в 10.00 состоится онлайн-конференция директора Киевского городского центра занятости Виктора СУХОМЛИНА «Предоставление социальных услуг населению и работодателям».

Директор столичного центра занятости ответит на вопросы киевлян и жителей других городов Украины, расскажет об основных услугах, которые предоставляет служба занятости безработным, работодателям и тем, кто желает сменить работу.

Вопросы к В.СУХОМЛИНА вы можете ставить на веб-странице Информагентства «Наш Продукт» http://ianp.com.ua/hotline/view/223.

Онлайн-конференция состоится в пресс-центре ИА «Наш Продукт».

Видеотрансляцию онлайн-конференции в Интернете можно смотреть по веб-ссылке.