Муж Тимошенко уверен, что в Украине его ждет арест

Муж бывшего премьера Украины Александр Тимошенко исключил возможность выезда Юлии Тимошенко из Украины, когда её освободят из тюрьмы.

Сообщает Gazeta.uaсо ссылкой на 5 канал.

"Многие семьи, наверное, так и сделали бы, но это в обычной семье, а не в семье такого политика, как Юлия Тимошенко", - отметил Александр.

Супруг экс-премьера также отметил, что сейчас у него нет возможности посещать Украину.

"Я смогу вернуться только после смены власти. Я бы и сейчас вернулся в Украину, но я буду 100% арестован при первом же прилете", - подчеркнул он.

"Мое нахождение в Чехии дает хоть какую-то возможность политически отстаивать интересы Юлии Владимировны и других украинских политических заключенных", - резюмировал муж бывшего премьера Украины.