Компартия рассчитывает на 15% на выборах

Компартия Украины рассчитывает получить на парламентских выборах как минимум 15% голосов избирателей. Об этом в ходе совещания секретарей партийных комитетов заявил лидер КПУ Петр Симоненко, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

"Минимальное количество голосов избирателей, которое мы должны получить на предстоящих выборах – это 15% голосов. Подчеркну, что это минимум", – сказал Петр Симоненко.

Лидер Компартии отметил, что для максимального достижения результатов на парламентских выборах необходима координация действий между кандидатом-мажоритарщиком и кандидатом, который выдвинут по партийным спискам.

Ранее лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что надеется получить в Донецкой области 5-8% голосов на выборах в ВР, напоминает агентство.