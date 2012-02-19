Янукович поставил Фирташа во главе трехстороннего совета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Дмитрия ФИРТАША председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как говорится в документе, Д.ФИРТАШ назначен в соответствии со статьей 13 Закона Украины «О социальном диалоге в Украине».

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный трехсторонний социально-экономический совет рекомендовал В.ЯНУКОВИЧУ назначить председателя Федерации работодателей Украины Д.ФИРТАША на пост председателя Национального совета.

*** НТСЭС – созданный Президентом Украины орган, который представляет консолидированную позицию работодателей, правительства и профсоюзов по трудовым, социальным и экономическим вопросам.