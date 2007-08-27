Тимошенко увидела сенсационные перемены

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что “люди, наконец, начали адекватно реагировать на украинскую политику”. Об этом по результатам свои первых поездок по регионам Востока и Юга Украины она сообщила на пресс-конференции в Николаеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, на Востоке и Юге Украины произошло “сенсационная перемена политических симпатий”. «Вчера произошло знаковое событие в Одесской области. В городе Измаил, где проходила моя первая встреча с людьми, на площадь вышел практически весь город. Я такого доброжелательного отношения людей на Юге Украины не видела ни в 2006, ни в 2004, ни в 2002 годах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, по словам лидера БЮТ, неожиданно большое количество людей пришло на встречу и в Одессе.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что вечером во время прямого эфира на местном телевидении состоялся интерактивный опрос зрителей по поводу того, кого они видят премьер-министром Украины. «Во-первых, я была очень удивлена тем, что в этом опросе приняло участие огромное количество зрителей. А во-вторых, мне было приятно увидеть, что наша политическая сила, и я, как ее лидер, победили. Кандидатуру от нашей политической силы поддержали 47% людей, 43% проголосовали за Виктора ЯНУКОВИЧА и 10% согласились с тем, что определять кандидатуру премьера должен Президент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, во время ее избирательного тура по Одесской области стало четко понятно, что политические предпочтения людей кардинально изменились.

«Я увидела, что людей политика правительства довела до такого состояния, что они начинают задумываться над своим голосованием на прошлых выборах, и это говорит о том, что люди начинают больше понимать в политике», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Еще одним свидетельством изменения политических настроений она считает поражающий факт, который имел место в Луганской области. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на митинг Партии регионов, где должны были присутствовать лидеры областной организации этой политической силы, по подсчетам активистов БЮТ, пришло всего 83 луганчанина. «И, как следствие, лидеры Партии регионов даже не вышли на эту встречу. И концерт, который проходил в рамках этого митинга, прошел перед пустыми палатками Партии регионов», - сказала лидер БЮТ, отметив, что «люди, наконец, начали адекватно реагировать на украинскую политику”.