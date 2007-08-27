На торжественном приеме по случаю 16-й годовщины Независимости Украины в Софийском соборе В.ЮЩЕНКО поднял бокал за Украину и украинский народ.

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность каждому украинцу, который делает вклад в большое дело построения украинского государства: “Я благодарен большому народу за мудрость и труд, и верю в собственную перспективу”.

Также Президент выразил благодарность государствам – партнерам Украины за их поддержку на пути важных и далекоидущих изменений.

На приеме присутствовало больше тысячи приглашенных. Это представители дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине, и украинских посольств за рубежом, главы разных конфессий, правительственные чиновники, депутаты Верховной Рады Украины разных созывов, губернаторы, деятели культуры и искусств, журналисты.

На приеме не было премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и подавляющего большинства министров, не пришел и председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ, а также представители парламентской коалиции (журналисты заметили лишь социалиста Ивана БОКОГО). Не было на приеме и лидера блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, хотя представителей этих политических сил было довольно много.

Фото Николая Лазаренко / УНИАН