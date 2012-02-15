Немцы нашли у Тимошенко грыжу?
Якобы один из выводов врачей
Обследование экс-премьера Юлии Тимошенко иностранными специалистами выявило у нее грыжу позвоночника.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
По их словам, это - один из выводов немецких врачей, которые обследовали Тимошенко.
Источник добавляет, что такой диагноз врачей требует проведения лечения Тимошенко за пределами колонии, в частности - оперативное вмешательство.
Других подробностей источник не приводит.
Как сообщалось, в Украину для обследования Тимошенко прибыли два врача из Германии и три из Канады. В состав комиссии также включены украинские медики.
Врачи из Германии во вторник вечером завершили медицинское обследование состояния здоровья экс-премьера и покинули Украину, оставив свое заключение в запечатанном конверте с выводами своих канадских коллег.