Жена Луценко обращается к Януковичу

Супруга и защитник экс-главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО Ирина призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА объяснить отсутствие его реакции на многочисленные обращения о безосновательности ареста экс-министра.

Об этом она заявила, выступая во время судебных дебатов в Печерском суде Киева, сообщает пресс-служба партии “Народная самооборона”.

Она напомнила, что дважды вместе с адвокатами обращалась к Президенту Украины, чтобы он вмешался в ситуацию с ее мужем. В частности, в письмах они указывали, что «судьбой ЛУЦЕНКО обеспокоены миллионы граждан Украины, Европейский суд по правам человека возбудил дело против Государства Украина на основании его незаконного задержания и ареста, нарушения его права на защиту. Неоднократно Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА поднимала вопрос о безосновательности содержания ЛУЦЕНКО под стражей и необходимости освобождения его из-под ареста. 150 народных депутатов Украины в поддержку Ю.ЛУЦЕНКО покидали сессионный зал Верховной Рады. Этим вопросом обеспокоено сообщество европейских стран, в частности репрезентативный комитет украинской общины Франции».

“Но наши письма остались без ответа, даже без формального ответа”, - заявила И.ЛУЦЕНКО.

“Мог бы господин Президент объяснить, почему ни он, ни генпрокурор не реагируют на заявления украинских и международных организаций об отсутствии оснований для ареста и продления сроков содержания под стражей Ю.ЛУЦЕНКО? Он как гарант обязан защищать право граждан на свободу и безопасность, их право на справедливый суд. Проверена ли информация, обнародованная, например, во Втором предварительном отчете Датского Хельсинского комитета по правам человека? Кем проверена? Напомню, человек сидит в СИЗО в течение года за «промедление с ознакомлением с материалами по делу”, - спрашивает Президента супруга экс-главы МВД.

По словам И.ЛУЦЕНКО, ее муж обвиняется в нарушениях, которые поражают своей тривиальностью. Если вообще являются нарушениями, ведь все больше свидетелей в суде заявляют, что не получали преступных указаний от бывшего министра, да и ничего особенного не видят в инкриминируемых ему «преступлениях», подчеркнула она.

“Когда до сих пор неизвестен источник денег, потраченных на пышное празднование 60-летия Президента в 2010 году, когда, несмотря на данное слово, только подобранным журналистам показана подобранная часть президентской резиденции в Межигорье, не нужно ли растолковать СМИ и зрителям, в чем именно заключается вина ЛУЦЕНКО? Чем, например, отличалось празднование Дня милиции в 2008 и 2009 гг. от празднования Дня прокуратуры в этом году?”, – спрашивает И.ЛУЦЕНКО.

“Могли бы поинтересоваться, почему гарант не реагирует на превращение суда в цирк. В августе двое потерпевших по делу ЛУЦЕНКО фактически признали, что следователь Генпрокуратуры подсказал, что должны написать в заявлении на ЛУЦЕНКО. Еженедельно появляются сообщения, что одних свидетелей допрашивали после следствия, другие говорят, что их слова исказили следователи. 13 декабря прокуроры предложили из-за отсутствия свидетеля В.ШЕЛУДЬКО зачитать его показания на досудебном следствии. На возражение защиты, что свидетель уже начал давать показания в суде, а его показания существенно отличались от показаний, которые были внесены в протокол допроса на досудебном следствии, судья С.ВОВК предпочел не обращать внимания. Или господин Президент тоже предпочитает не обращать внимания на подобные нарушения прав граждан? Жаль, что не спрашивали гаранта. Аргумент, что «и так ясно», почему Ю.ЛУЦЕНКО уже больше года держат под стражей, обрекает всех еще долго находиться в каком-то зазеркалье, где верховенство права и независимость судей существуют только на телешоу под названием «пресс-конференция Президента”, – заявила И.ЛУЦЕНКО.