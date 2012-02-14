Работу 12-летней киевлянки отметили на международном конкурсе в Париже

Работа 12-летней киевлянки Екатерины КОВЕРЕНКО, которая победила на всеукраинском конкурсе «Эко идеи со всего мира», отмечена на таком же международном детском конкурсе в Париже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе благотворительной организации «Фонд братьев Кличко», экологические идеи украинки признали одними из самых прогрессивных в мире.

Несмотря на то, что девочка не получила Гран-при, ее работу по сохранению экосистемы планеты признали одной из лучших.

Е.КОВЕРЕНКО стала победительницей всеукраинского конкурса «Эко идеи со всего мира», который уже второй год подряд проводят благотворительная организация «Фонд братьев Кличко» и компания Panasonic. В конкурсных творческих работах дети со всей Украины делились своим виденьям того, как надо сохранять природу, и предлагали пути преодоления экологических кризисов.

Среди тысячи эко-дневников, написанных и проиллюстрированных школьниками из 110 киевских школ, робота Е.КОВЕРЕНКО привлекла особое внимание организаторов. Девочка написала о том, как важно беречь леса, предотвращать вредные выбросы в атмосферу и внедрять раздельный сбор мусора, а свои идеи проиллюстрировала яркими рисунками. Именно она представила Украину на конкурсе, который проходил с 6 по 11 февраля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

Всего же в этом году свыше 130 тыс. детей из 37-ми стран мира представили свои эко-дневники для участия в конкурсе, а на саму церемонию награждения в Париже приехали победители национальных конкурсов из 29-ти стран мира.