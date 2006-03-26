”Наша Украина” согласилась на премьерство Тимошенко

Блок «Наша Украина» согласился, чтобы Блок Юлии Тимошенко, который победит на парламентских выборах, предлагал свою кандидатуру премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции руководитель избирательной кампании блока «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он отметил, что «Наша Украина» соглашается с принципом, что та политическая сила среди “помаранчевых”, которая победит на выборах, будет предлагать свою кандидатуру на должность премьера.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ признал победу БЮТ и отметил, что в меморандуме о коалиции, проект которого подготовлен и согласован, это предусмотрено.

В то же время, по его словам, в меморандуме нет никаких фамилий кандидатур на ту или иную должность в правительстве. Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал, что в меморандуме предусмотрены только «принципы, подходы». В то же время он отметил то, что доминирующая роль в данном процессе будет за Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, и напомнил, что Президент отметил, что встретится с политическими силами после выборов.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, в понедельник состоится встреча В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что теперь блок «Наша Украина» ожидает инициативы со стороны БЮТ относительно подписания меморандума. Он напомнил, что подписание документа о юридическом создании коалиции возможно только тогда, когда новоизбранные народные депутаты принесут присягу в парламенте.