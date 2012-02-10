Путин заплатит $33 штрафа за митинг в свою поддержку?

Мировой судебный участок №206 московского района Дорогомилово оштрафовал организатора «антиоранжевого» митинга в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира ПУТИНА 4 февраля на Поклонной горе Надежду КОРНЕЕВУ на 1 тыс. руб. (около 33 долл.)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение принято согласно статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) в связи с тем, что организаторы подавали заявку на 15 тыс. участников митинга, но по данным полиции в нем приняло участие 138 тыс. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1 до 2 тыс. руб.

Ранее пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий ПЕСКОВ заявил, что В.ПУТИН готов полностью оплатить штраф, который грозит организаторам митинга в его поддержку.

В тоже время, как сообщили УНИАН в пресс-службе Левого Фронта, заявителей шествия «За честные выборы» вызывают в суд 13 февраля за «нарушение порядка организации шествия». Им также вменяется нарушение статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации шествия». По мнению сотрудников полиции, организаторы шествия 4 февраля начали его проведение на 30 минут раньше установленного срока (в первую очередь, речь идет о движении по тротуару). В свою очередь, заявители не согласны с претензиями полиции, так как движение по проезжей части началось в назначенное время (в 13.00), а прохождение людей по тротуару не было регламентировано и сотрудники полиции никак его не контролировали.