Попов открыл перинатальный центр европейского образца

Председатель КГГА Александр Попов вместе с первым заместителем главы Администрации Президента Ириной Акимовой открыли перинатальный центр на базе роддома №7. Отныне, тысячи киевских семей получили доступ к высококвалифицированной современной медицине.

Безопасность и комфорт молодых мам, уход за новорожденными в соответствии с самыми современными стандартами – это одно из важнейших заданий городской власти. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, заявил во время церемонии открытия Александр Попов.

«Сегодня я выполняю очень почетную миссию, ведь имею возможность открывать такое важное для столицы заведение от имени Президента Украины. Виктор Янукович лично занимается этим проектом. Кстати, это именно его инициатива – создание таких центров во всей стране. Со своей стороны, я с надеждой наблюдаю за улучшением демографической ситуации в Киеве. С каждым годом рождаемость растет. Столица получает сигнал о реальной перспективе обновления и омоложения населения. А за этим стоит решение экономических, производственных, интеллектуальных и культурных ресурсов. Без них город не имеет будущего», – отметил Александр Попов.

Столичный перинатальный центр создан в рамках реализации большого общегосударственного Национального проекта «Новая жизнь». Этот проект предлагает столицы новый уровень качества охраны материнства и детства. Ведь центр не только оснащен самым современным оборудованием, но и применяет новейшие научные и организационные подходы.

«Очень важно, что с первых минут жизни и мама, и отец могут быть рядом с малышом. Возможно, для людей, которые здесь работают, это привычно, но сегодня, когда я лично стал свидетелем рождения, меня охватило невероятное, очень приятное волнение. Еще чрезвычайно важно, что центр дает не просто шанс на жизнь, а реальные перспективы здорового развития даже тем малышам, которые рождаются с весом меньше одного килограмма. Это настоящее чудо», – поделился впечатлениями от посещения перинатального центра Александр Попов.

Глава КГГА также отметил, что это первый, однако не последний перинатальный центр для столицы. Еще один, аналогичный по уровню оснащения и профессионализма персонала, перинатальный центр заработает в Киеве уже в этом году.