Янукович встретился с главой ФПУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поддерживает инициативу профсоюзных комитетов относительно улучшения диалога власти и профсоюзов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом после встречи с главой государства сообщил председатель Федерации профсоюзов Украины Юрий КУЛИК.

«Мы имели возможность обсудить проблемы, которые сегодня интересуют и профсоюзы, и государство. Это, прежде всего, усиление, углубление социального диалога между государством и профсоюзами», – сказал председатель ФПУ.

По словам Ю.КУЛИКА, во время встречи обсуждались вопросы повышения заработной платы, занятости населения, возобновления работы предприятий.

«И конечно, это были вопросы развития гражданского общества. А в контексте развития гражданского общества – вопросы повышения роли профсоюзов», – отметил он.

По убеждению председателя ФПУ, для решения этих вопросов необходимо наладить в регионах постоянный диалог власти, работодателей и профсоюзных организаций.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре Федерации профсоюзов Украины, Ю.КУЛИК также затронул ряд вопросов, в частности, относительно совершенствования социальной составляющей государственного бюджета Украины на 2012 год, легализации занятости и зарплат, погашения задолженности по выплате зарплат, усиления безопасности труда трудящихся, эффективного сочетания государственного и общественного контроля над соблюдением трудового законодательства, преодоления бедности и тому подобное.