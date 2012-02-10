Эксперты: Украина может лишиться ферросплавной отрасли

Вслед за алюминиевой промышленностью, Украина может лишиться ферросплавной отрасли.

Такое мнение высказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО в ходе пресс-конференции в УНИАН на тему «Украинская ферросплавная отрасль: итоги 2011 года; перспективы на 2012 год».

По его словам, сегодня на украинскую ферросплавную отрасль воздействует негативный синергетический эффект. «Существует синергия позитивная, но в данном случае неконтролируемый рост импорта ферросплавов с одновременным повышением цен на электроэнергию, совместно оказывают мощное негативное влияние на ферросплавную отрасль. Результатом такой синергии с отрицательной направленностью стал захват внутреннего рынка иностранными производителями и сокращение объемов производства на отечественных ферросплавных предприятиях», - отметил В.БУТКО.

При этом он напомнил, что в Украине уже есть примеры, когда энергоемкие отрасли, оставшись без государственной поддержки, просто прекращали свое существование. «Не предоставление Запорожскому алюминиевому комбинату дифференцированного тарифа на электроэнергию, привело к тому, что сегодня из пяти тысяч четырехсот сотрудников предприятия, работавших на нем в лучшие времена, осталось только шестьсот, из которых четыреста - охранники. Я думаю это наглядная демонстрация того, как государство заботится об энергоемких отраслях. Не хотелось бы думать, что ферросплавную отрасль постигнет судьба алюминиевой, но пока все к тому идет», - подчеркнул В.БУТКО.

Он убежден, что отрасль, дающая 1% ВВП Украины, не должна оставаться без поддержки государства. «1% ВВП — это очень существенно. В денежном выражении это более 13 млрд. грн. Конечно, нежелание украинских властей вступать в конфронтацию с ЕС, который лоббирует интересы своих производителей ферросплавов, понятно, но ведь импорт ферросплавов растет не только из стран Евросоюза. Увеличивается импорт из Южной Кореи, Индии, Бразилии и Южной Африки», - отметил эксперт.

В свою очередь, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей КУДРЯВЦЕВ напомнил, что 9 февраля Окружной административный суд Киева отклонил иск УкрФА о признании неправомерным отказа Межведомственной комиссии по международной торговле начать антидемпинговое расследование относительно импорта ферросплавов в Украину. «Такое решение суда ставит ферросплавную отрасль в 2012 году на грань выживания. Уже сейчас идет речь о дальнейшем сокращении работников ферросплавных предприятий», - констатировал представитель УкрФА.

Что касается роста цен на электроэнергию, то, по словам С.КУДРЯВЦЕВА, сегодня энергетическая отрасль Украины оказалась фактически в одних руках. «Что либо изменить в энергетической политике по отношению к ферросплавным предприятиям нам вряд ли удастся», - подытожил он.

По данным УкрФА, доля импорта ферросплавов на украинском рынке составила в 2011 году 54% (215 тыс. 853 тонны), тогда как в 2010 году импорт составлял только 20% (74 тыс. 986 тонн). При этом доля потребления украинских ферросплавов на внутреннем рынке сократилась с 79% (294 тыс. 385 тонн) в 2010 году, до 46% (180 тыс. 663 тонны) в 2011 году.