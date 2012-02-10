Томенко: ВР посягает на изменение государственного политического строя

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что сегодняшним принятием законов парламент фактически начал процесс изменения Конституции и государственного политического строя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера, так Н.ТОМЕНКО прокомментировал принятие Верховной Радой в первом чтении проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно системы программных документов)", внесенного Президентом Украины.

"Этот законопроект окончательно превратит Украину в одну из самых сильных авторитарных моделей президентской республики", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер обратил внимание на то, что этим документом вносятся изменения в шесть законов Украины, среди которых "О Кабинете Министров Украины", "О местных государственных администрациях", "О центральных органах исполнительной власти".

Н.ТОМЕНКО также обратил внимание на то, что правительство фактически выводится из системы управления местными администрациями. "По значительным позициям Президент, а точнее Администрация Президента, прямо осуществляет управление местными, областными, районными администрациями для выполнения ежегодного Послания Президента Украины и его указов", - констатировал он.

Вице-спикер отметил, что даже в заключении Главного научно-экспертного управления парламента говорится о неконституционности данного законопроекта. "После принятия этого законопроекта я не понимаю места парламента и не понимаю места премьер-министра и правительства. Это конституционный переворот, и позор, что большинство парламента поддержало его в первом чтении", - заявил Н.ТОМЕНКО.

В свою очередь, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС) считает, что содержание этого законопроекта свидетельствует о слабости власти. "Это проявление того, что сегодняшний Президент и сегодняшняя власть ничего не могут сделать", - цитирует депутата его пресс-служба.

"Я обращаюсь персонально к Президенту Украины и ко всему тому так называемому большинству. Вы имеете такой объем полномочий, который дает возможность изменить жизнь в стране. Пока что вы изменяете только свою собственную жизнь. Я требую, чтобы парламент остался парламентом, чтобы этот парламент не "умножил на нуль" народное волеизъявление. Если вы отдали все рычаги управления в Администрацию Президента, давайте закроем тогда это учреждение (парламент – ред.). Мы сэкономим тогда миллиард гривень. Но это будет означать, что только один ЯНУКОВИЧ руководит в этой стране, а вы все даже не куклы у него, а вы все являетесь его рабами", - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, Верховная Рада Украины при поддержке 273 депутатов приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно системы программных документов)". В частности, предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, согласно которым проект основных направлений бюджетной политики и прогноз Государственного бюджета Украины должны базироваться на ежегодных посланиях Президента. При этом полномочия Верховной Рады относительно определения бюджетной политики исключаются. Кроме того, на ежегодных посланиях Президента будет базироваться и Программа деятельности Кабинета министров.