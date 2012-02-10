Россия опять обещает «дешевый» газ за ЗСТ СНГ и Черноморский флот

После телефонного разговора, который состоялся два дня назад между Президентом Украины и российским руководством, было принято решение возобновить газовые переговоры.

Как сообщили УНИАН в партии «Единая Россия», об этом сообщил Посол РФ в Киеве Михаил ЗУРАБОВ.

«После телефонного разговора, который состоялся два дня назад между Президентом Украины и российским руководством, было принято решение возобновить эти переговоры. И в ближайшее время они снова начнутся в Москве», - сказал посол, добавив, что «перспектива выхода на приемлемые для двух стран договоренности достаточно высока».

М.ЗУРАБОВ предположил, что это может произойти в ближайшее время.

Также он прогнозирует, что в ближайшее время Россия и Украина синхронно ратифицируют соглашение о зоне свободной торговли СНГ, а также достигнут договоренности по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму.

«В настоящий момент правительства двух стран, исполнительная власть, законодательные органы, дипломатические структуры готовятся к синхронному ратифицированию этого документа. Мы склонны считать, что это может произойти в ближайшие несколько недель», - сказал он.

Кроме того, М.ЗУРАБОВ отметил, что помимо достижения базовых соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму, активно идет работа над договоренностями по перечню других вопросов, связанных с модернизацией ЧФ, с порядком информирования о передвижении российских военных частей на территории Украины, использованием навигационной технологической структуры ЧФ.

«Мы можем сейчас констатировать: степень готовности целого ряда документов достаточно высока, и вполне возможно, что в ближайшее время по ряду вопросов нам удастся выйти на подписание соответствующих документов», - сказал М.ЗУРАБОВ.

Посол заявил, что российская сторона рассчитывает на то, что Верховная Рада Украины и соответствующие институты страны примут решение о ратификации соглашения об упрощенном порядке пересечения российско-украинской границы.

М.ЗУРАБОВ отметил, что на финальную стадию реализации вышел проект по демаркации сухопутной российско-украинской границы. Все документы, по его словам, оформлены надлежащим образом, и началась работа непосредственно с выездом на места.

При этом М.ЗУРАБОВ заявил: «Мы можем говорить о заметном прогрессе в вопросе, связанном с делимитацией морской границы российско-украинской». По его словам, российская сторона в этом вопросе также надеется на достижения соответствующих соглашений в ближайшем будущем».