В МИД рассказали, когда к Тимошенко пустят иностранных врачей

В Министерстве иностранных дел ожидают, что иностранные врачи с 13 февраля приступят к обследованию состояния здоровья бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Департамента информационной политики МИД.

Как отметили в департаменте, 8 февраля в Министерстве иностранных дел прошла координационная встреча с послами Канады и Германии в Украине при участии представителей Министерства здравоохранения и Государственной пенитенциарной службы.

Украинская сторона в очередной раз подтвердила свою готовность принять иностранных специалистов с тем, чтобы совместная медицинская комиссия смогла начать свою работу в кратчайшие сроки. Однако в связи с нерешенностью пакета технических вопросов, в частности, из-за отсутствия полного пакета должным образом оформленных документов, иностранные специалисты не смогли начать свою работу 8 февраля, как это предлагалось украинской стороной ранее, подчеркнули в МИД.

По данным внешнеполитического ведомства, на сегодняшний день только немецкая сторона передала все необходимые документы, засвидетельствованные в предусмотренном законодательством порядке. «В то же время мы ожидаем должным образом оформленные документы канадской стороны, что позволит привлечь канадских специалистов к работе в совместной медицинской комиссии в рамках украинского правового поля», - говорится в сообщении.

Также, сообщили в МИД, до сих пор украинской стороной не получен перечень медицинского оборудования и соответствующих документов, которые планируется ввезти на территорию Украины для проведения обследования Ю.ТИМОШЕНКО.

«Убеждены, что эти вопросы будут урегулированы в кратчайшие сроки, что позволит создать необходимое правовое поле для работы совместной медицинской комиссии с 13 февраля т.г.», - подчеркнули в Департаменте информационной политики МИД.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля защитник экс-премьер-министра Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что власть Украины препятствует организации независимого обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

"Государство в лице Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Государственной пенитенциарной службы все время ставят какие-то преграды этому", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

"Немецкие и канадские врачи готовы приехать в любой момент. При этом украинская власть уже вторую неделю выдумывает какие-то отговорки", - добавил защитник экс-премьер-министра.