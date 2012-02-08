ВР провалила еще два законопроекта о декриминализации «статьи Тимошенко»

Верховная Рада Украины отказалась принять еще два законопроекта о декриминализации ответственности за политические решения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, за принятие одного из законопроектов относительно внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, предложенного народными депутатами из фракции «БЮТ-Батьківщина» Дмитрием ШВЕЦОМ и Юрием ПРОКОПЧУКОМ, проголосовали лишь 155 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось внести изменения в статьи 364, 365 Уголовного кодекса Украины.

В соответствии с изменениями, злоупотреблением полномочиями или служебным положением предлагалось признать преднамеренное, из корыстных побуждений, совершение служебным лицом во время выполнения своих функций действий вопреки интересам службы с целью получения какой-либо неправомерной выгоды в значительном размере для самого себя, другого физического или юридического лица. В то же время, под превышением служебных полномочий предлагалось понимать преднамеренное, из корыстных побуждений, совершение служебным лицом во время выполнения своих функций действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, с целью получения какой-либо неправомерной выгоды в значительном размере для самого себя, другого физического или юридического лица.

Вместе с тем, во исполнение требования резолюции ПАСЕ о недопущении постфактум криминализации политических решений путем применения статей 364, 365 действующего Уголовного кодекса, данный нормативно-правовой акт дополнялся нормой, согласно которой из перечня служебных лиц, которые подпадают под ответственность по данным статьям, исключаются: Президент Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета министров Украины.

Также изменениями предусматривалось, что неправомерная выгода считается полученной в значительном размере, если ее сумма в сто и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме того, ВР отказалась принять аналогичный законопроект депутата от «БЮТ-Батьківщини» Юрия ОДАРЧЕНКО. Его проект поддержали лишь 157 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.