Эксперты: новый законопроект поставит крест на киосках и интернет-магазинах

Принятие правительственного законопроекта «О внутренней торговле» может уничтожить киоски и интернет-магазины. Как следствие, по словам экспертов, Украина рискует потерять до 100 тысяч рабочих мест и 600 млн. грн. налогов в год.

Об этом пишет газета «Факты».

Издание отмечает, что на этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект «О внутренней торговле». Его принятие, по словам экспертов, может поставить крест на небольших торговых точках, интернет-магазинах, а также серьезно ударить по магазинчикам при автозаправкам. Первым запретят торговать наиболее прибыльными товарами, вторым - вести деятельность, если у компании нет собственного офиса. Третьим - сократят перечень товаров для торговли.

Эксперты подсчитали, что законопроект может уничтожить до 100 тысяч рабочих мест - в основном в сфере малого бизнеса, что приведет к ежегодной потере для казны более 600 млн. грн. В первую очередь попадут под удар местные бюджеты (потеря единого налога и арендных платежей) и социальные фонды.

Пострадают и потребители, ведь многие украинцы уже давно приобретают бытовую, компьютерную и другую технику через Интернет - так дешевле.

Предприниматели уверены: Минэкономики лоббирует интересы супермаркетов. «У нас забирают товары, которые дают 60-70% прибыли. Если закон примут, многие будут вынуждены закрыть свой бизнес. Зато у супермаркетов вырастут продажи», - заявляет представитель ассоциации частных предпринимателей Ирина СИЛИНА.

Против законопроекта выступило и Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины. По словам юристов, проект противоречит украинскому законодательству, в том числе закону «О защите прав потребителей». Управление официально порекомендовало вернуть законопроект на доработку.

Это не первая попытка «посодействовать» супермаркетам за счет частных предпринимателей, говорит И.СИЛИНА. По ее словам, аналогичные запреты уже пытались ввести и в парламенте, и в Киевсовете в 2010-2011 годах. Однако против таких инициатив выступали и предприниматели, и местная власть, и правоохранительные органы. Ведь запреты лишь играют на руку черному рынку.

Эксперты отмечают, что центры защиты прав потребителей Евросоюза в конце прошлого года провели исследование, показавшее, что 94% всех Интернет-магазинов ЕС добросовестно продают свои товары независимо от наличия и величины офиса или складских помещений. По европейским законам, все субъекты торговли - и киоски, и мегамаркеты - равны перед законом, и никаких специальных запретов на торговлю в небольших магазинах в большинстве стран ЕС не существует.

Напомним, 12 октября 2011 года Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» (№ 9443) для передачи его на рассмотрение Верховной Радой Украины. В парламенте он был зарегистрирован 10 ноября 2011 года.