Прокуратура собирается допросить Турчинова и Москаля

Сторона государственного обвинения в суде по делу в отношении экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО намерена на стадии дополнений в судебном процессе допросить бывшего первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА и бывшего заместителя Ю.ЛУЦЕНКО Геннадия МОСКАЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Дмитрий ЛОБАНЬ заявил сегодня в комментарии журналистам после допроса экс-министра в Печерском районном суде Киева.

«Если вы вспомните, в начале процесса мы намеревались допросить Г.МОСКАЛЯ, а что касается А.ТУРЧИНОВА, то его фамилия фигурирует в материалах дела (этот человек подписывал представление МВД относительно зачисления гражданского стажа в общий милицейский водителю Ю.ЛУЦЕНКО Леонида ПРИСТУПЛЮКУ – УНИАН)», - сказал Д.ЛОБАНЬ.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям, и злоупотребление властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.