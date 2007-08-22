Пинзеник высоко оценил кулинарные способности Тимошенко

Главным поваром на украинской кухне должна быть Юлия Тимошенко. Об этом сказал кандидат в нардепы от БЮТ Виктор Пинзеник, комментируя высказывание экс-бютовця Дмитрия Выдрина о том, что за красивую женщину с красивым названием блока будут голосовать все поварихи, которые мечтают стать хозяйками на кухнях своих работодателей.

“Я считаю, что у нас мудрые граждане, и они понимают, что главным поваром на украинской кухне должна быть Юлия Тимошенко, - сказал Пинзеник. - Она знает, как навести порядок и сварить вкусную еду. И это показало правительство 2005 года, которое, имея очень сложную ситуацию, начало давать ответ на злободневные вопросы”.

В то же время он категорически отрицает другой месидж Выдрина относительно того, что одна политическая сила не может одновременно отстаивать повышение нормы прибыли и повышение социальных выплат.

“Это полный идиотизм, - отрезал Пинзеник. - Я лично призывал голосовать против любой политической силы, которая будет говорить о прибылях, но не будет говорить о благосостоянии людей. Потому что людям плевать на идеологию, людям все равно, как она называется. Но если идеология не предусматривает улучшения жизни людей, то возникает простой вопрос: зачем им такая власть? Потому я знаю, как называется идеология, которую я исповедую, но я всегда спокойно говорил о повышении зарплат и пенсий. Потому что результат роста экономики - это способ поднять доходы людей”.

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