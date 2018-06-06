Виктор Пинзеник: Предвыборная программа Партии регионов - это ”Навоз - в поля!”...

УНИАН обратился за интервью к кандидату в народные депутаты Украины от БЮТ, председателю ПРП Виктору Пинзенику

"БЮТ И НУ - ЭТО ЕСТЕСТВЕННЫЕ СОЮЗНИКИ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО - ЭТО НЕ ПУБЛИЧНАЯ РАБОТА" Виктор Михайлович, БЮТ начал избирательную кампанию и сразу столкнулся с сопротивлением ЦИК в вопросе регистрации инициативных групп по проведению референдума. Почти все эксперты признают, что ваши лозунги относительно референдума - это не больше, чем избирательная политическая технология. Его невозможно реализовать и вы таким образом нивелируете народное волеизъявление. Почему вы и далее так настаиваете на нем? Реформа власти нужна. Мы не имеем права забыть о прошедшем кризисе. Потому что выборы - это ответ лишь на часть вопросов. Публичное внимание к этой проблеме - это способ изменить ситуацию. Это способ изменить организацию власти. И оно само по себе достойно того, что делает БЮТ. Конституционные инициативы должны быть реализованы. Я знаю десяток решений Конституционного Суда, когда он узаконил деление людей на сорта, я имею в виду решение о пенсиях. Он фактически сказал: быдло - это быдло, а элита - это элита.

Исчезли ли в БЮТ опасения, что НУ-НС будет создавать широкую коалицию с Регионами? Поведение последних двух лет доказало: попытки воевать между собой для всех заканчиваются плохо. Попытки Нашей Украины играть в “ширку” (широкую коалицию) закончились плохо. Их всех выгнали из правительства. Этого достаточно, чтобы понять, что БЮТ и НУ - это естественные союзники, а правительство - это не публичная работа.

А вам не кажется, что вытеснение Регионов в оппозицию усилит раскол в обществе? Раскола нет. Его провоцируют политики. Они вытягивают вопросы, которые раскалывают людей. Хотя конфликт в том, что все большая часть богатства идет в руки небольшого числа людей. И мне кажется, что пока еще политики не используют лозунги, которые раскалывают Украину.

"ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЗАВОД МОЖЕТ ТОЛЬКО ТОТ, КТО РОДИЛСЯ В БЕРДИЧЕВЕ ПО УЛИЦЕ МАРКСА..." Вы говорили о росте уровня инфляции при правительстве Януковича. А Борис Колесников дает интервью и как свидетельство успеха упоминает рост автопродаж и увеличение потребления шоколада... Госкомстат - это машина, которая не врет, но трактовать цифры Госкомстата можно по-разному... Нет, возможна лишь однозначная трактовка. Я не отрицаю, что часть людей хорошо живет. Но большинство людей живет плохо, и для них ощутимо то, что есть 13 процентов роста зарплаты и 16,5 роста инфляции. О каком росте доходов можно говорить? В этом году люди покупают меньше.

Регионалы говорят, что они также за благосостояние страны, за обеспеченную и сильную Украину. Почему не получается сотрудничества наших элит? Это вопрос философии страны. Наша страна - это страна для сорока семи миллионов, а есть страна для десяти тысяч.

Ринат Ахметов заказал “план Маршалла” для Украины. Вы бы взяли на вооружение этот дорогостоящий проект? Не думаю, что он так дорог. Я проблемы такой не вижу, у нас есть специалисты, способные проводить реформы. Но я был бы не против посмотреть. Потому что, простите, их предвыборная программа - это "Навоз - в поля!”. Потому что ничего больше не вижу. Наш документ - это четко выписанные вопросы экономической политики.

Как вы оцениваете бизнес-составляющие списков большой тройки? Я не совсем слежу за этим. Где-то бизнесменов больше, где-то - меньше. Но я считаю актуальным лозунг отделения власти от бизнеса.

Вы действительно считаете такой лозунг профессиональным?

Считаю профессиональным. Идет игра без правил. И в такой игре без правил большое искушение для украинских бизнес-политиков. Когда же правила сформированы, то нет искушения, что кто-то использует должность в собственных интересах. Потому что он не может ее использовать. Когда есть возможность выписать правила приватизации так, что приватизировать завод может только тот, кто родился в Бердичеве по улице Маркса, а теперь живет по улице Институтской 2, квартира восемь... Это уже не приватизация, это дерибан, это значит, что условия выписаны под чиновника.

Бизнес-политики, независимо от политического цвета прирастают капиталами, поработав в правительстве... Проблема в отсутствии правил. Не все люди выдерживают искушения властью. Власть не может быть целью, это способ дать ответ на вопрос. Когда наше правительство работало, мы не делили на цвета. Мы всех ставили в ровные условия. Донецкие пользовались льготами? Да. Порошенко пользовался? Да. Тариэл Васадзе пользовался льготами? Конечно. Все избавились льгот. Мы упразднили сорок постановлений предыдущего правительства, которым давались преимущества. Я вижу у своего лидера желание установить единые правила игры. В этом больше всего нуждается страна. Ручной режим - страшнее всего, это всегда вызывает злоупотребления в экономике.

"ТИМОШЕНКО ЗНАЕТ, КАК СВАРИТЬ ВКУСНУЮ ЕДУ" Виктор Михайлович, ваш бывший коллега по фракции, а в настоящее время соратник Бродского Дмитрий Выдрин считает, что за красивую женщину с красивым названием блока будут голосовать все поварихи, которые мечтают стать хозяйками на кухнях своих работодателей. Вам, как профессору, заслуженному экономисту, комфортно от понимания, что ваш избиратель - это тот, кто мечтает отобрать все у своего хозяина? Я считаю, что у нас мудрые граждане, и они понимают, что главным поваром на украинской кухне должна быть Юлия Тимошенко. Она знает, как навести порядок и сварить вкусную еду. И это показало правительство 2005 года, которое, имея очень сложную ситуацию, начало давать ответ на злободневные вопросы.

Но Выдрин имел в виду другое: одна политическая сила не может одновременно отстаивать повышение нормы прибыли и повышение социальных выплат. Это полный идиотизм. Я лично призывал голосовать против любой политической силы, которая будет говорить о прибылях, но не будет говорить о благосостоянии людей. Потому что людям плевать на идеологию, людям все равно, как она называется. Но если идеология не предусматривает улучшения жизни людей, то возникает простой вопрос: зачем им такая власть? Потому я знаю, как называется идеология, которую я исповедую, но я всегда спокойно говорил о повышении зарплат и пенсий. Потому что результат роста экономики - это способ поднять доходы людей. И я уверен, что идеология, которую я исповедую, - она наиболее эффективная с точки зрения доходов людей. И это должно быть целью политики. И прибыли компаний в 2005 году, когда мы закрыли все дыры, через которые крались деньги, выросли.

Попутно вызвав контрабандный кризис... Ну что вы? А как таможня могла вдвое за год увеличить доходы? При нас таможня на 73 процента увеличила доходы. Я, кстати, недавно имел встречу с директором завода. Он молится на то, чтобы мы пришли к власти, он ожидает, что придет команда, которая будет бороться с контрабандой. Потому что он не может конкурировать с командой, которая ввозит товар, не платя налоги. Но я вернусь к тому, что мы закрыли дыры, отдав деньги людям. Экономика, бизнес от этого не пострадал, потому что эти деньги вернулись в экономику. Прибыли выросли. Потому что в чем нуждается украинская экономика? В рынках сбыта, потребителе. Чем больше зарплата врача, учителя, пенсионера, тем более возможностей сбыта и наращивания прибыли имеют кампании. Чем больше люди зарабатывают, тем больше прибылт у украинских предприятий.

БЮТ классифицируют как правую силу. Так на съезде заявил и президент Европейской народной партии Вилфред Мартенс. Но действия правой Маргарет Тетчер, которую англичане не очень любят, кардинально отличаются от действий Юлии Тимошенко, которую простой народ боготворит. Наши аналитики Юлию Владимировну классифицируют как лидера-харизмата, при руководстве которой богатые всегда будут знать, что они должны делиться с бедными, а у нее самой всегда будет искушение перераспределять собственность ради краткосрочной тактической пользы. Мы не работали на короткую перспективу. В 2005 году нам проще было закрыть вопрос украинских пенсионеров, просто подняв пенсии. Тогда в бюджете была дыра, не было средств на пенсии. Но если бы мы так поступили, мы бы имели проблемы надолго. Мы нашли другие ресурсы: дополнительно подняли зарплаты, чем спасли пенсионный фонд.

И кстати, кто вам сказал, что Маргарет Тетчер не любят англичане? Они почувствовали улучшение своей жизни...

Через двадцать пять лет. К тому же она не действовала так, как Юлия Владимировна... Ну-ну. Юлия Владимировна действовала правильно. Вам нравилось, что крали деньги? Мне не нравилось. Мы закрыли налоговые дыры. Закон о тендере, который готовился правительством Тимошенко, был прекрасен, потому что при нем были невозможны откаты. Можно говорить о названиях философий, а давайте оценивать действия. Людям названия ничего не говорят: консерватизм, неолиберализм... Людям следует давать примеры. А мы можем показать нашу деятельность на примерах. На сколько не подними пенсию, люди будут недовольны. Проблема не в уровне пенсий, а в отсутствии правил. Одно правило действует для тринадцати миллионов, другое, особое правило, действует для пятнадцати категорий пенсионеров. Особое правило для особенных пенсионеров. Кто начал наводить порядок? Правительство Тимошенко. Потому что мы упразднили действие пятнадяти законов, которые позволяли по нестандартным правилам насчитывать пенсии отдельным категориям.

А вам не кажется, что значительно эффективнее для Юлии Тимошенко было бы не культивировать идею собственной безгрешности, а отречься прежних ошибок... Каких ошибок?

Разговоры о реприватизации больно ударили по имиджу Украины и напугали инвесторов. Ну, я, например, никогда не соглашусь с тем, что произошло сейчас с Комсомольским рудоуправлением или Лугансктепловозом. Завод не продан, а подарен конкретному лицу. И мы будем подавать в суд. Там, где состоялась нечестная приватизация, ее следует через суд упразднить и провести повторно. И это касалось небольшого круга объектов. Это кое-кому выгодно было поднять шумиху и остановить процесс, не допустить продажи имущества. Правительство делало правильно. И мы будем так поступать в отношении упомянутых мной двух объектов.

Но мы испугаем инвесторов... Инвестор хочет игры по правилам. Инвестор хочет иметь возможность купить объект, а он не может купить. Почему? Потому что чиновник сделал простенькую запись. Что покупателем объекта может быть только тот, кто покупает двадцать процентов продукции Комсомольского рудоуправления. Так это понравится инвестору? Нет, это значит, что он никогда не попадет на наш рынок. Продажа по единым критериям и цене - это дорога, которая открывается для любого инвестора. Единственное условие для приобретения объекта – заплати высшую цену.

"ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ЭТО НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЕЩАНИЯ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРАЯ ХОРОШО ВЫПИЛА" У политиков, которые известны, как научные работники, я спрашиваю: как вы характеризуете период правления Кучмы? У меня есть уже несколько определений: стабильный режим с признаками экономического роста и с признаками авторитаризма. Или: благодаря Кучме мы не стали страной мелких лавочников. Как вы оцениваете период Кучмы? Меня убеждают, что все, что происходит в стране, нормально. Что мы жили в другой системе координат, и более быстрого развития быть не могло. Что ко многим изменениям общество было не готово. Возможно, я максималист. Но если об изменениях не говорить, то они не состоятся. Я всегда смотрел на страну глазами прогресса и экономики. Благосостояние и независимость страны снимает проблемы единства. Я всегда буду вспоминать прошлый период не очень хорошо, как период не использованных до конца возможностей, потому что значительно больше можно бы было реализовать. Я и сам не реализовал...

Есть столько элементарных вещей в системе управления! Во власти одну функцию должен выполнять один орган. А у нас одну функцию выполняет двадцать министерств. Например, образовательную. Образование где должно быть? В минобразования. Наука где должна быть? В миннауки. А у нас ею сорок четыре ведомства руководит. Где должны быть больницы? В минздраве. А у нас десять министерств здравоохранения. У нас нет единой логики, единой политики. Каждый строит по своему виденью. Не все это понимают, минобразования не хочет брать все вузы. МИНАПК не будет отдавать аграрные вузы. А что минобразования не способно подготовить специалистов для аграрной отрасли? Должна быть единая система образования. Единая система с единой логикой, с единым видением. У нас было шесть пенсионных фондов. Шесть философий назначения пенсий! Необходима реформа зарплаты. Потому что у нас одним зарплату регулируют законом, другим – постановлением правительства, третьим – указом Президента. Есть три органа регулюванння зарплаты. Реформа системы власти должна быть ключевой.

А относительно “мелких лавочников”... Большой завод не мог бы купить мелкий лавочник. Его могло бы купить богатое юридическое лицо. Большой завод не превратили бы в лавку. Вопрос следует ставить так: получила бы страна деньги от приватизации, получили бы в кармане те, кто ее поддержал. Я недавно поднимал свои докладные записки и нашел записку от 1994 года. Я просил премьера Марчука упразднить приватизацию под так называемые инвестиционные обязательства. Потому что инвестиционные обязательства - это не больше, чем обещание женщины, которая хорошо выпила. Поставят цену и условие инвестиции. Мало кто что пообещает, - важно продавать за реальную цену. Я просил упразднить то постановление тринадцать лет тому назад... Если я купил объект за реальную цену, я не заработаю от перепродажи. Я верну те деньги только через производство. А теперь понабирали скважин и ожидают момента их перепродать. Вот и приватизация.

Разговаривала Лана Самохвалова