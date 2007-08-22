Ющенко: Шуфрич сделал хронику на выборы и покинул поле боя

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что вчера лично выразил свое недовольство непрофессиональной работой министра по чрезвычайным ситуациям Нестора ШУФРИЧА и министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО. Об этом В.ЮЩЕНКО заявил журналистам сегодня во время рабочей поездки по Житомирской области.

“Вчера у нас был очень серьезный разговор с премьером. Я говорил о том, что я очень недоволен работой ни одного министра, ни второго. Знаете, нам уже хватит организовывать эту политическую поруку людей бездарных для организации этого дела. Хватит держать пиарщиков, люди должны здесь быть профессиональными”, - подчеркнул Президент.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, руководство транспортом и Министерством по чрезвычайным ситуациям осуществляется непрофессиональными людьми. “Нет системной реакции на события, происходящие в стране”, - сказал Президент, добавив, что его поразил вчерашний пример в Херсонской области. “Министр по чрезвычайным ситуациям, собственно говоря, покидает поле боя, летит в Киев, перед этим собрал журналистов, организовал дважды показательный полет самолета, хронику сделал на выборы и поехал”, - возмутился Президент. При этом, В.ЮЩЕНКО добавил, что ему не понятно, как профильный министр мог оставить семь бригад пожарников с непогашенным пожаром и полететь в Киев. Президент сравнил это с тем, как если бы офицер покинул солдат на поле боя.

В.ЮЩЕНКО считает, что это свидетельствует об отношении министра к своей профессии. “Это флюгерство, это утрата того профессионального духа, который, кстати, всегда был и, в частности в Министерстве транспорта. Но он уже утрачен. И поэтому мы начали жить по системе плановых пожаров. Они происходят, как правило, в режиме ожидания”, - подчеркнул Президент.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, вчера его поразило техническое обеспечение тех, кто тушил пожар. “С такими средствами, с таким отношением к материально-технической базе этих подразделений нам еще очень долго придется ожидать улучшения ситуации”, - сказал Глава государства, отметив, что отрасль на сегодняшний день запущенная, а руководство министерства не хочет концентрировать свои усилия для ее перестройки.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что Украина еще долго будет ощущать последствия трагедии, происходящей в Херсонской области. Президент отметил, что лес, который сегодня горит, был посажен на протяжении многих десятилетий искусственно, вокруг единственной в Европе пустыни с сыпучими песками, и после того, как лес уничтожен, Украина будет иметь проблемы с этими сыпучими песками.

Президент назвал государственным преступлением то, что допустили возгорание такого важного леса, и не смогли своевременно преодолеть последствия. “Это не рядовой лес, и нам придется дорого бороться с теми песками и чрезвычайно дорого восстанавливать те кусты из сосны, потому что там другое не растет”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.